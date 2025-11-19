Innovazione dal pulpito al prompt | così il chatbot entra in chiesa

Un nuovo “risveglio digitale” sta attraversando alcune comunita’ religiose negli Stati Uniti dove  pastori e sviluppatori di app di preghiera  stanno sperimentando  l’uso dell’intelligenza artificiale  per raggiungere i fedeli, personalizzare le omelie e persino  dare voce a chatbot che simulano il linguaggio di Dio,  di angeli o di personaggi religiosi. L’obiettivo dichiarato e’  rendere le chiese piu’ vicine a comunita’ sempre piu’ online,  con banchi meno affollati e un pubblico abituato a cercare risposte sullo smartphone. Ma la tendenza solleva interrogativi profondi: chi – o che cosa – sta davvero guidando il “gregge”? Negli ultimi mesi sono nate diverse applicazioni che promettono di  far “chattare con Gesu'” o “parlare con la Bibbia”,  dando l’impressione di dialogare direttamente con una figura divina o con un messaggero celeste. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

