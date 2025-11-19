Inizia l' era Palladino all' Atalanta C' è tanto lavoro da fare

Ilgiornaleditalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Per me è motivo di grande soddisfazione essere qui" BERGAMO - Parola d'ordine: lavorare. In fretta, col Napoli sullo sfondo. È stato presentato alla New Balance Arena di Bergamo Raffaele Palladino, nuovo tecnico dell'Atalanta che prenderà il posto dell'esonerato Ivan Juric (fatale la sconfitta casa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

inizia l era palladino all atalanta c 232 tanto lavoro da fare

© Ilgiornaleditalia.it - Inizia l'era Palladino all'Atalanta "C'è tanto lavoro da fare"

Argomenti simili trattati di recente

inizia era palladino atalantaInizia l'era Palladino all'Atalanta "C'è tanto lavoro da fare" - È stato presentato alla New Balance Arena di Bergamo Raffaele Palladino, nuovo tecnico dell'Atalanta che prenderà il posto dell ... Da laprovinciacr.it

inizia era palladino atalantaAtalanta, inizia l’era Palladino: “Voglio una squadra che rispecchi il dna di Bergamo” - Il nuovo tecnico si presenta: "Aspettavo la chiamata dell'Atalanta, il gruppo ha voglia di rivalsa e può fare di più. Scrive bergamonews.it

Atalanta, Palladino: "Gruppo sano, dobbiamo risalire" - Inizia ufficialmente l'era Palladino in casa Atalanta: dopo l'annuncio ufficiale dei giorni scorsi, quest'oggi il nuovo tecnico degli orobici è stato presentato in conferenza stampa. Da fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Inizia Era Palladino Atalanta