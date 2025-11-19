Inizia le riprese di jumanji 4 primo sguardo all’immagine svelata

inizio delle riprese di jumanji 4: il ritorno dei personaggi nel mondo reale. Una nuova fase è stata avviata per la saga di Jumanji. Le riprese del tanto atteso film Jumanji 4 sono ufficialmente iniziate, segnando l'ingresso dei protagonisti nel mondo reale attraverso una scena che ha già fatto parlare i fan. La notizia è stata condivisa attraverso un'immagine ufficiale diffusa sui canali social della produzione, rivelando i personaggi principali pronti a vivere nuove avventure. la prima immagine ufficiale dal set di jumanji 4. La foto pubblicata sulla pagina Instagram dedicata al film mostra Kevin Hart, Karen Gillan, Dwayne Johnson e Jack Black in piedi davanti a uno sfondo urbano.

