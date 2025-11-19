Ingorgo vicino al Colosseo | suora si improvvisa vigile e dirige il traffico

Una suora si è improvvisata vigile per risolvere un ingorgo a due passi dal Colosseo. Come mostra il video diffuso dall'agenzia Adnkronos, un autobus dell'Atac è rimasto incastrato in curva a causa della sosta selvaggia all'incrocio tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano. Il conducente ha quindi tentato ogni manovra, senza successo. E così, vista l'assenza dei vigili, una suora - tonaca nera, velo in testa, piumino e sneaker rosse - si è messa al centro dell'incrocio dando indicazioni agli automobilisti. "Sto facendo il vigile, così vi mando a casa prima", dice. A girare questo video, come spiega l'Adnkronos, è stato il consigliere comunale di Forza Italia Francesco Carpano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

