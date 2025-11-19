Infortunio Vlahovic Spalletti davanti ad un bivio | la scelta potrebbe costar caro Cosa trapela dalla Continassa in vista della Fiorentina

Infortunio Vlahovic, il bomber torna in campo. La decisione finale è tra Firenze e BodoGlimt: David è stanco, Openda è carico e spera nella chance. Continuano le buone notizie sul fronte Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, reduce da un sovraccarico agli adduttori subito in Nazionale, ha ripreso oggi a lavorare sul campo della Continassa, anche se a parte. La Juventus può tirare un sospiro di sollievo: il fastidio al polpaccio sembra superato. Ora la palla passa a Luciano Spalletti, che ha davanti due allenamenti cruciali prima della gara contro la Fiorentina di sabato. Il tecnico di Certaldo è di fronte a un bivio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

