Infortunio Vlahovic le ultime novità dopo l’allenamento odierno | cos’è successo oggi alla Continassa e le condizioni del numero 9 serbo

di Marco Baridon Infortunio Vlahovic, ecco le novità dopo l'allenamento di oggi: cos'è accaduto oggi alla Continassa e quali sono le condizioni del numero 9. Il conto alla rovescia verso la ripresa del campionato scorre veloce, ma l'infermeria della Juventus non si svuota del tutto. Se la difesa sorride per il recupero di Lloyd Kelly, l'attacco resta avvolto da un velo di preoccupazione. La notizia del giorno alla Continassa riguarda Dusan Vlahovic: il bomber serbo non è ancora rientrato in gruppo e oggi ha svolto nuovamente una seduta di allenamento differenziato.

