Infortunio Lukaku si avvicina il rientro del belga | il giocatore ha messo nel mirino quella partita per il ritorno in campo
Infortunio Lukaku, il belga continua ad accelerare per il rientro in campo. Spera di essere convocato per la partita contro la Roma L’infortunio di Lukaku continua a tenere banco nell’ambiente Napoli, ma nelle ultime ore emergono novità incoraggianti che fanno ben sperare Antonio Conte. Romelu Lukaku, fermato da un problema fisico che sembrava inizialmente più . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
LUKAKU FISSA LA DATA DEL RIENTRO L'attaccante prova ad anticipare i tempi dal rientro dell'infortunio e punta a Roma-Napoli tra pochi giorni. Conte valuta anche un cambio modulo a due punte: spunta l'idea Hojlund-Lukaku per il futuro #Lukaku #Conte - facebook.com Vai su Facebook
#DeBruyne come #Lukaku, infortunio pesante e stop lunghissimo: come cambia il #Napoli Vai su X
Infortunio Lukaku, si avvicina il rientro del belga: il giocatore ha messo nel mirino quella partita per il ritorno in campo - Spera di essere convocato per la partita contro la Roma L’infortunio di Lukaku continua a tenere banco nell’ambiente Napoli, ... Secondo calcionews24.com
Romelu Lukaku vuole accelerare il suo rientro: spunta una nuova data - In questa stagione tra i calciatori che maggiormente stanno mancando al Napoli c'è senza dubbio Romelu Lukaku che a causa dell'infortunio rimediato ... Segnala dailynews24.it
Infortunio Lukaku, il rientro si avvicina: ecco quando può tornare - Infortunio Lukaku – Periodo complicato in casa Napoli che, a seguito della brutta sconfitta rimediata in casa del Bologna, è atteso da un attenta riflessione con il proprio tecnico, Antonio Conte. Si legge su fantamaster.it