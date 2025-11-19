Infortunio Dumfries aumenta il pessimismo per il derby | le novità da Appiano
Inter News 24 Infortunio Dumfries, le ultime sulle condizioni fisiche dell’esterno olandese in vista del derby contro il Milan. Tutti i dettagli. Oggi, otto giocatori sono rientrati al lavoro con il gruppo dell’ Inter, che si sta preparando per la sfida di domenica contro il Milan. Sucic, Piotr Zielinski, e Hakan Calhanoglu sono tra i nazionali che sono tornati ad Appiano Gentile per continuare la preparazione. A loro si sono aggiunti anche i cinque azzurri, mentre manca solo Akanji, che ieri sera ha giocato con la Svizzera e rientrerà domani mattina. Un aggiornamento importante arriva anche dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Infortunio #Dumfries Brutte notizie per l' #Inter Vai su X
Molti si chiedono perché nel #Derby al posto di #Dumfries non possa giocare #Darmian invece di adattare #CarlosAugusto. 1–Matteo è appena tornato da un lungo infortunio; 2-Vista l’età Darmian non può più essere considerato un quinto da destra, ma al ma - facebook.com Vai su Facebook
Inter, infortunio alla caviglia per Dumfries: cresce il pessimismo verso il derby - Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Denzel Dumfries in vista di Inter- gianlucadimarzio.com scrive
Sky conferma FCIN1908 – Cresce pessimismo su Dumfries per il derby: le ultimissime da Appiano - Cresce il pessimismo su Denzel Dumfries verso il derby di domenica: Sky Sport conferma quanto anticipato da FCIN1908 ... Da msn.com