Inter News 24 Infortunio Dumfries, le ultime sulle condizioni fisiche dell’esterno olandese in vista del derby contro il Milan. Tutti i dettagli. Oggi, otto giocatori sono rientrati al lavoro con il gruppo dell’ Inter, che si sta preparando per la sfida di domenica contro il Milan. Sucic, Piotr Zielinski, e Hakan Calhanoglu sono tra i nazionali che sono tornati ad Appiano Gentile per continuare la preparazione. A loro si sono aggiunti anche i cinque azzurri, mentre manca solo Akanji, che ieri sera ha giocato con la Svizzera e rientrerà domani mattina. Un aggiornamento importante arriva anche dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

Infortunio Dumfries, aumenta il pessimismo per il derby: le novità da Appiano