Infortunio Darmian le condizioni del difensore continuano a preoccupare l’Inter | come sta e quando rientra

Infortunio Darmian, allarme Inter: il difensore rischia di saltare il derby. Le ultime notizie sul giocatore non sono assolutamente positive Le ultime notizie sull'infortunio Darmian non fanno sorridere l'Inter. Solo pochi giorni fa sembrava ormai vicino al rientro in gruppo, pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra in una delle settimane più

