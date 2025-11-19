Infortunio Darmian in calo le speranze convocazione per il derby | ecco come sta il jolly difensivo di Chivu

di Giuseppe Colicchia . Le condizioni dell’esterno dell’Inter. Sembrava ormai prossimo al rientro in gruppo, pronto a dare il suo contributo in una delle settimane più importanti della stagione, ma le notizie che arrivano da Appiano Gentile non sono incoraggianti. Matteo Darmian, l’esperto difensore dell’Inter, vede ridursi drasticamente le possibilità di essere convocato per l’attesissimo derby della Madonnina contro il Milan. L’infortunio muscolare che lo costringe ai box da diverse settimane si sta rivelando più ostico del previsto, complicando i piani del tecnico Cristian Chivu, che sperava di recuperare la sua duttilità tattica per la sfida di domenica sera a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Darmian, in calo le speranze convocazione per il derby: ecco come sta il jolly difensivo di Chivu

Approfondisci con queste news

Bisseck alla BILD: "Dopo l’infortunio nella finale di Champions è iniziato un periodo davvero duro per me. Ma sono stato curato in modo eccellente, sono rimasto paziente e soprattutto ho cercato di farmi trovare pronto attraverso il lavoro quotidiano in allenam - facebook.com Vai su Facebook

Guarro - #Inter, Lautaro Martinez rientrerà dalla nazionale martedì 18 mentre Calhanoglu e Sucic si aggregheranno al gruppo giovedì. Questione infortuni: Darmian dovrebbe essere convocato per il derby. Per Mkhitaryan si deciderà dopo la visita di controllo Vai su X

Inter, infortunio per Darmian: risentimento muscolare al soleo. Le news - L'Inter, con ogni probabilità, non avrà a disposizione Matteo Darmian per la trasferta in programma nella 7^ giornata di Serie A in casa della Roma, fissata per sabato alle 20. Si legge su sport.sky.it

Lavoro, già 488 morti nel 2025 (sono passati solo 8 mesi). Numeri sconcertanti, ma almeno sono in calo - Le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale (al netto degli studenti) presentate all'Inail entro il mese di agosto 2025, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 488, 15 in ... Segnala affaritaliani.it