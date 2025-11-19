Infortunio Cabal | quando torna in gruppo Cerchiata in rosso questa data per rivedere il difensore colombiano ultimissime

di Marco Baridon Infortunio Cabal: quando il difensore colombiano rientra in gruppo. Cerchiata in rosso questa data per rivederlo, tutti i dettagli. Il puzzle della difesa bianconera sta per completarsi. Dopo la buona notizia del recupero di Lloyd Kelly, la Juventus si prepara a riabbracciare un’altra pedina fondamentale per il suo scacchiere arretrato. Juan Cabal è arrivato all’ultimo chilometro del suo percorso di riabilitazione: il terzino colombiano vede finalmente il traguardo e il suo rientro in gruppo è questione di ore. L’agenda del recupero: domani il giorno della verità. Nella seduta di allenamento odierna alla Continassa, Cabal ha svolto ancora un lavoro differenziato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Cabal: quando torna in gruppo. Cerchiata in rosso questa data per rivedere il difensore colombiano, ultimissime

