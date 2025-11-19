Infortunati Juve non c’è tregua per la difesa | si fa male anche Rugani! Spalletti deve reinventare la retroguardia bianconera in vista della Fiorentina

Calcionews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunati Juve, non c’è tregua per la difesa: si fa male anche Rugani! Nuova tegola per i bianconeri in vista della trasferta di Firenze Come riportato da Giorgio Chiellini al Social Football Summit, non c’è pace per la retroguardia della Juventus. La sosta per le nazionali, che doveva servire a svuotare l’infermeria e a permettere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunati juve non c8217232 tregua per la difesa si fa male anche rugani spalletti deve reinventare la retroguardia bianconera in vista della fiorentina

© Calcionews24.com - Infortunati Juve, non c’è tregua per la difesa: si fa male anche Rugani! Spalletti deve reinventare la retroguardia bianconera in vista della Fiorentina

News recenti che potrebbero piacerti

infortunati juve c8217232 treguaInfortunati Juve, non c’è tregua per la difesa: si fa male anche Rugani! Spalletti deve reinventare la retroguardia bianconera in vista della Fiorentina - Nuova tegola per i bianconeri in vista della trasferta di Firenze Come riportato da Giorgio Chiellini al Social Football Summit ... Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunati Juve C8217232 Tregua