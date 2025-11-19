Influenza in Italia aumentano i casi ma il picco sarà a fine anno | i dati
La stagione influenzale accelera il suo passo in Italia. Dall’inizio del monitoraggio, i casi stimati hanno già superato 1,7 milioni, con 435.000 nuovi contatti solo nell’ultima settimana. Un lieve aumento rispetto ai sette giorni precedenti, che conferma una curva in costante ascesa. I dati arrivano dal rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità. Quando è previsto il picco di influenza. A spiegare le dinamiche della diffusione è Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano e Direttore scientifico di Osservatorio Virusrespiratori.it: Difficile prevedere il picco. Le condizioni meteo incidono, in particolare l’abbassamento repentino della temperatura e l’aumento dell’umidità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
C’è un momento, nella politica italiana, che torna ciclico come l’influenza stagionale: è quando Matteo Salvini fiuta l’odore di un problema lontano, magari a migliaia di chilometri, e ci si avventa sopra come un avvoltoio. È successo di nuovo. Stavolta con la vic Vai su X
Influenza, colpiti 1,7 milioni italiani, il picco previsto a fine anno - facebook.com Vai su Facebook
Influenza, colpiti 1,7 milioni italiani: picco previsto a fine anno - Mentre dagli Usa arriva la notizia del primo caso umano di influenza aviaria da ceppo ... Scrive repubblica.it
Influenza 2025, il virus H3N2 preoccupa: “Più mutazioni e sintomi più forti” - Ma anche piccoli gesti, come restare a casa con la febbre, usare la mascherina se si hanno sintomi, lavare spesso le ma ... Secondo napolitoday.it
Influenza, a letto 1,7 milioni di italiani, quando ci sarà il picco - Negli USA, intanto, primo caso di influenza aviaria in un uomo ... Da dilei.it