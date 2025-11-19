Influenza in Italia aumentano i casi ma il picco sarà a fine anno | i dati

La stagione influenzale accelera il suo passo in Italia. Dall’inizio del monitoraggio, i casi stimati hanno già superato 1,7 milioni, con 435.000 nuovi contatti solo nell’ultima settimana. Un lieve aumento rispetto ai sette giorni precedenti, che conferma una curva in costante ascesa. I dati arrivano dal rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità. Quando è previsto il picco di influenza. A spiegare le dinamiche della diffusione è Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano e Direttore scientifico di Osservatorio Virusrespiratori.it: Difficile prevedere il picco. Le condizioni meteo incidono, in particolare l’abbassamento repentino della temperatura e l’aumento dell’umidità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

