Inferno sulla pista l’aereo prende fuoco | passeggeri in fuga

Durante l’atterraggio all’aeroporto di Kolwezi, nella Repubblica Democratica del Congo, un aereo proveniente da Kinshasa con a bordo circa 20 persone, tra cui il ministro delle Miniere e la sua delegazione, è uscito di pista e ha preso fuoco pochi istanti dopo il contatto con il suolo. I passeggeri sono stati costretti a una fuga disperata lungo la pista mentre le fiamme avvolgevano rapidamente la fusoliera, distruggendo bagagli e parte dell’aeromobile. Nonostante il caos e il rogo improvviso, nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha riacceso i timori sulla sicurezza dei voli interni nel Paese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

