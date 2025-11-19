Il giornalista Sigfrido Ranucci ha annunciato che il tribunale di Roma ha archiviato le accuse di violazione di segreto di Stato nei confronti di Report. Il caso è quello dell’incontro in autogrill tra Matteo Renzi e l’ex agente segreto Marco Mancini. Il conduttore su Facebook ha spiegato che il Gip «ha archiviato definitivamente le accuse nei confronti del sottoscritto e dei colleghi Giorgio Mottola, Danilo Procaccianti e Walter Molino. C’era anche il vecchio Franco Di Mare, che da lassù potrà essere ancora una volta orgoglioso di come ha lavorato Report, la trasmissione che ha amato e valorizzato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Incontro Renzi-Mancini: archiviate le accuse per Report