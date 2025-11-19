Incontro Renzi-Mancini | archiviate le accuse per Report
Il giornalista Sigfrido Ranucci ha annunciato che il tribunale di Roma ha archiviato le accuse di violazione di segreto di Stato nei confronti di Report. Il caso è quello dell’incontro in autogrill tra Matteo Renzi e l’ex agente segreto Marco Mancini. Il conduttore su Facebook ha spiegato che il Gip «ha archiviato definitivamente le accuse nei confronti del sottoscritto e dei colleghi Giorgio Mottola, Danilo Procaccianti e Walter Molino. C’era anche il vecchio Franco Di Mare, che da lassù potrà essere ancora una volta orgoglioso di come ha lavorato Report, la trasmissione che ha amato e valorizzato. 🔗 Leggi su Lettera43.it
