Incontro Meloni-Mattarella dopo Piano del colle contro la premier lei | Garofani inopportuno era lui a dover chiarire

Dopo la polemica sul "Piano del Colle contro Meloni", si è tenuto un incontro al Quirinale tra la Premier e Mattarella. Lei ha dichiarato di essersi sentita rammaricata e ha sottolineato come Garofani sia stato inopportuno nel non chiarire personalmente Si è concluso dopo circa venti minuti l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incontro Meloni-Mattarella dopo “Piano del colle contro la premier”, lei: “Garofani inopportuno, era lui a dover chiarire”

Polemica Quirinale-governo. Incontro di #Meloni con #Mattarella. Dalla premier rammarico per le parole "istituzionalmente e politicamente inopportune di Garofani in un contesto pubblico: mai venuta meno la sintonia istituzionale". Lo riferiscono fonti di Pala Vai su X

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in mattinata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. : ANSA/FABIO FRUSTACI - facebook.com Vai su Facebook

Come è andato l’incontro tra Meloni e Mattarella sul caso Garofano: “Rammarico, ma piena sintonia istituzionale” - Non ci sarebbe stato alcuno scontro istituzionale tra la premier Meloni e il presidente Mattarella per il caso del consigliere Garofani, scoperchiato da ... Si legge su fanpage.it

Meloni incontra Mattarella al Quirinale: c’è “sintonia”, ma parole Garofani “inopportune” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni incontra Mattarella al Quirinale: c’è “sintonia”, ma parole Garofani “inopportune” ... Lo riporta tg24.sky.it

Meloni al Quirinale, concluso l’incontro con il capo dello Stato - La premier dal presidente della Repubblica, dopo il caso scoppiato ieri intorno alle parole del consigliere del Quirinale Garofani, e le polemiche sul "piano del Colle contro di lei" ... Scrive ilcorrieredelgiorno.it