Pisa, 19 novembre 2025 – Si avvicina alle auto, risponde ai fischi, arriva perfino a “chiedere” cibo al finestrino. Non è un cane randagio, ma un lupo. E non un caso isolato: da Marina di Pisa ai mastelli dell’organico di San Giuliano Terme, gli avvistamenti anomali si moltiplicano. “Così stiamo mettendo in pericolo i lupi e noi stessi”, avverte Marco Del Frate, biologo naturalista che collabora con il Parco di San Rossore per gli studi sui mammiferi dal 2002 e sul lupo dal 2016, che traccia un quadro chiaro di ciò che sta accadendo. L’ultimo episodio risale a lunedì sera, in via Scoglio della Meloria, dove un lettore de La Nazione ha ripreso in video un lupo “ben nutrito” che passeggiava indisturbato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incontri troppo ravvicinati: “Qualcuno dà cibo ai lupi”. L’allarme a Pisa: “Così mettiamo tutti in pericolo”