Inclusione cultura e salute in un incontro

Inclusione, cultura e salute mentale in un pomeriggio in cui storia e futuro si incontrano. ‘ Osservanza: dalla città dei matti alla città di tutti - Il diritto alla salute mentale oggi’ è il titolo dell’evento in programma questo pomeriggio alle 17,45 nell’auditorium dell’ex complesso manicomiale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Marco Panieri, l’iniziativa entrerà nel vivo con esperti e professionisti. Tra gli interventi in programma, quello di Alba Natali, dirigente medico e direttrice dell’unità operativa Psichiatria Adulti dell’Ausl, e Valter Galavotti, storico ed ex assessore comunale alla Cultura, intervistati da Lara Alpi, direttrice del settimanale Sabato Sera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inclusione, cultura e salute in un incontro

News recenti che potrebbero piacerti

Fabriano - Al Gentile una serie di progetti dedicati all'inclusione culturale - facebook.com Vai su Facebook

#Inclusione e cultura al centro dell’iniziativa #Inail Campania: gli assistiti hanno visitato il Tesoro di #SanGennaro e il Pio Monte della Misericordia, in un percorso di #reinserimentosociale promosso con Scholas Occurrentes e La Scintilla. urly.it/31cyty Vai su X

Inclusione, cultura e salute in un incontro - Inclusione, cultura e salute mentale in un pomeriggio in cui storia e futuro si incontrano. Riporta msn.com

Cultura, salute e giovani negli obiettivi del Lions - Inclusione e intelligenza artificiale, ma anche cultura e visite mediche gratuite. Da msn.com

ArteAssieme 2025: cultura, inclusione e salute mentale - La Chiesa di Sant’Agostino apre le sue porte per visite guidate condotte da utenti, familiari e operatori, unendo storia dell’arte e percorsi di partecipazione per promuovere benessere e consapevolezz ... Scrive laprovinciacr.it