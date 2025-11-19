Incidente tra auto in tangenziale | 4 persone coinvolte code di chilometri
Un classico incidente da "ora di punta" sta paralizzando la Tangenziale Ovest di Brescia nella mattinata di oggi, mercoledì 19 novembre, trasformando il consueto flusso mattutino in una lunga colonna di veicoli. Un incidente tra auto, avvenuto poco dopo le 8 all'altezza dello svincolo di via Rose. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
