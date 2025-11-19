Incidente sul lavoro alla stazione di Traves | rimane incastrato sotto un macchinario traffico ferroviario sospeso

Momenti di paura alla stazione di Traves, fermata ferroviaria lungo la tratta Torino-Ceres. Nel pomeriggio di mercoledì, 19 novembre, un uomo che si trovava al lavoro lungo i binari della stazione è rimasto incastrato sotto un macchinario. Immediatamente soccorso, la vittima dell'incidente è viva. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

