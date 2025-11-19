Incidente sul lavoro alla stazione di Traves | rimane incastrato con un piede sotto al macchinario

Torinotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura alla stazione di Traves, fermata ferroviaria lungo la tratta Torino-Ceres. Nel pomeriggio di mercoledì, 19 novembre, un uomo che si trovava al lavoro lungo i binari della stazione è rimasto incastrato, con un piede, sotto un macchinario. Immediatamente soccorso, la vittima. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

incidente lavoro stazione travesIncidente sul lavoro alla stazione di Traves, un tecnico ferito - L’uomo, rimasto con un piede incastrato sotto un macchinario, è stato soccorso e trasferito in ospedale Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, 19 novembre, alla stazione di Traves, lungo la linea fer ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Incidente Lavoro Stazione Traves