Incidente sul lavoro alla stazione di Traves | rimane incastrato con un piede sotto al macchinario
Momenti di paura alla stazione di Traves, fermata ferroviaria lungo la tratta Torino-Ceres. Nel pomeriggio di mercoledì, 19 novembre, un uomo che si trovava al lavoro lungo i binari della stazione è rimasto incastrato, con un piede, sotto un macchinario. Immediatamente soccorso, la vittima. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
