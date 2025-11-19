Incidente poco prima del Centro commerciale donna soccorsa e trasportata in ospedale

E' di una donna ferita dopo essere caduta dallo scooter il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 14 poco prima del Centro commerciale di Tremestieri sulla strada statale 114. Necessario l'arrivo dell'ambulanza che ha trasportato la signora di circa 40 anni che era alla guida del mezzo a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Incidente poco prima del Centro commerciale, donna soccorsa e trasportata in ospedale

News recenti che potrebbero piacerti

Per poco l’incidente non è sfociato nella tragedia - facebook.com Vai su Facebook

Si schianta all'incrocio, paura in centro - Impressionante incidente nella serata di sabato, poco prima delle 20, all’incrocio tra via Battisti e via Zara, nel pieno centro di Porto Viro. Da polesine24.it

Incidente mortale in centro città: ricostruzione e testimonianze - FLASH – Un grave incidente si è verificato nel cuore della città, provocando la morte di due persone e lasciando diverse ferite. notizie.it scrive

Brutto incidente a Quartucciu, auto si ribalta lungo la carreggiata: due feriti - Resta da chiarire la dinamica dell'incidente stradale, le due persone rimaste ferite sono state trasportate in ospedale dal 118 ... Scrive cagliaripad.it