Incidente Milano il Suv potrebbe essere passato col rosso

La Procura e la Polizia locale stanno valutando l'ipotesi che il Classe G coinvolto nell'incidente mortale del 16 novembre in viale Fulvio Testi sia passato col semaforo rosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incidente Milano, il Suv potrebbe essere passato col rosso

Argomenti simili trattati di recente

CONCLUSO Autostrada #A4 Torino-Milano Incidente tra Settimo Torinese e Allacciamento Raccordo Falchera-A5-Tangenziale di Torino in direzione Torino ? agg. ore 13:56 Vai su X

Grave incidente poco prima delle 12.00 di martedì 18 novembre in viale Jenner, a Milano. Un pedone, la cui età non è nota, è stato investito da un autobus della linea 90. Dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L'incident - facebook.com Vai su Facebook

Incidente tra suv e auto a Milano, il 20enne non era alla guida ma era davvero un soccorritore. C’è il video - Nuovi video scagionano il 20enne inizialmente indicato come conducente del Suv distrutto nell’incidente mortale di Milano, ora sotto esame. blitzquotidiano.it scrive

Incidente a Milano, la corsa del Suv (da 700 cavalli) a 150 all'ora sotto la pioggia e i due ragazzi alla guida positivi alla droga: cosa sappiamo - Continuano le indagini sull'incidente mortale avvenuto in viale Fulvio Testi a Milano in cui ha perso la vita il 19enne Pietro Silva Orrego. Lo riporta leggo.it

MORTALE Incidente mortale a Milano: dubbi su chi era alla guida del suv - Nuovi elementi sull’incidente avvenuto in viale Fulvio Testi a Milano, nel quale ha perso la vita il 19enne Pietro Silva Orrego ... Secondo statoquotidiano.it