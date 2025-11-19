Incidente in viale Fulvio Testi il suv a 150 km all’ora | Entrambi i guidatori positivi al test della droga
Correva all'alba sotto la pioggia, a una velocità che avrebbe superato i 150 chilometri orari, tre volte il limite consentito. Poi l'impatto devastante con un' Opel Corsa, il volo del potente Mercedes Classe G che si ribalta e si spezza in due. È questa la scena che gli investigatori stanno ricostruendo dopo il tragico incidente costato la vita al 19enne Pietro Silva Orrego. Entrambi i conducenti, il 23enne alla guida della Mercedes e il giovane dell'altro veicolo, sono ora indagati per omicidio stradale. I primi test eseguiti subito dopo lo scontro li hanno trovati positivi alla droga, e il 23enne anche all'alcol.
