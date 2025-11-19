Incidente in vial Fulvio Testi accertamenti sulla folle corsa del suv sotto la pioggia

La corsa lungo il vialone. Poi l’impatto con un’Opel Corsa e il ribaltamento, uno scontro che ha letteralmente spaccato in due il suv, un Mercedes Classe G. Adesso al centro degli accertamenti sull’incidente - costato la vita al 19enne Pietro Silva Orrego, passeggero del suv insieme a una 30enne. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in viale Jenner - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Milano, 20enne scagionato grazie a un video: era un soccorritore | Perché il fuoristrada è finito in pezzi e l'utilitaria no Vai su X

Incidente in viale Fulvio Testi (Milano), il tragico video che scagiona il 20enne - Il video su TikTok scagiona il 20enne: non era alla guida nel tragico incidente di viale Fulvio Testi a Milano. Segnala panorama.it

Incidente Milano, dallo schianto al soccorritore scambiato per il guidatore: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente a Milano, dallo schianto al ragazzo che si è finto soccorritore: cosa sappiamo ... Da tg24.sky.it

Chi è Pietro Silva Orrego, morto nell'incidente in viale Fulvio Testi: "Sognavi in grande”. A bordo del Suv erano in tre - Milano, morto il 19enne figlio di un cardiologo: diplomato all’istituto alberghiero Frisi, dipendente Esselunga, era tifoso dell’Inter. Secondo ilgiorno.it