Incidente in tangenziale traffico bloccato
La tangenziale di Udine è paralizzata da almeno 20 minuti, al momento in cui si scrive, nel tratto le uscite di via Popone e Udine Sud a seguito di un incidente in cui un camion è andato a collidere sul lato di un'auto. I due mezzi sono fermi sulla corsia di sinistra andando in direzione Udine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
