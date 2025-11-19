Incidente ad Aprilia auto contro un albero | il conducente guidava ubriaco

Guidava sotto l’effetto dell’alcol l’uomo di 34 anni che nelle scorse settimane era rimasto coinvolto in un grave incidente ad Aprilia. Gli accertamenti sono stati condotti dalla polizia che ora ha denunciato in stato di libertà il 34enne, di origini romene.L’incidente ad ApriliaCome detto il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

