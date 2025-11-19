Incidente a Ponte Milvio scontro tra polizia e auto a noleggio in fuga | 4 feriti

Incidente fra una volante della polizia di Stato e un'auto a noleggio scappata all'alt durante un inseguimento a Roma Nord. Quattro i feriti: due agenti e due passeggeri. Nessuno è in gravi condizioni. Tutto è nato quando una macchina della polizia civetta ha intimato al veicolo a noleggio, una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

