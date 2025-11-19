Incendio in via Legnani auto a fuoco sotto al portico di un condominio | un ferito

Bologna, 19 novembre 2025 – Ore di paura in via Alberto Legnani, nei pressi di via Lenin a causa di un’auto che è andata a fuoco sotto al portico di un condominio. Il mezzo che si è incendiato si è praticamente distrutto tanto le fiamme erano violente, ma anche lo stabile si è fortemente annerito a causa del fumo che si è sprigionato dall’incendio della macchina. Ferito un uomo che ha tentato di domare le fiamme. Un uomo che tentava di avere ragione delle fiamme ed ha cercato di spegnere l’incendio si è ustionato ed è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore in codice di media gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

