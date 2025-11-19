Incarichi dirigenziali Nappi Lega | nomine viziate da irregolarità Regione rinnovi la procedura

Severino Nappi: “Sono viziate da irregolarità tutte le nomine dei tre dirigenti della Giunta perché, alla base, è viziata la procedura con la quale sono state assegnate”. “La decisione dei giudici del Tribunale del Lavoro di Napoli è chiara e incontrovertibile: sono viziate da irregolarità tutte le nomine dei tre dirigenti della Giunta perché, alla base, è viziata la procedura con la quale sono state assegnate. Procedura che va dunque annullata. Invece, la Giunta regionale della Campania ha preso la solita scorciatoia illegittima, quella di limitarsi a rinnovare soltanto una comparazione ipotetica tra i curricula dei candidati risultati vincitori e quelli di coloro che avevano avuto il coraggio di presentare ricorso al Tribunale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it