Inaugurata la nuova palestra Sandalmazi Alla cerimonia 7 sindaci e l’astronauta Nespoli

L'astronauta Paolo Nespoli è stato l'ospite d'onore della cerimonia per l'inaugurazione ufficiale della nuova palestra comunale di Cogliate, denominata "Pala Sandalmazi". Tribune strapiene per l'evento che ha visto protagoniste numerose associazioni sportive del territorio, che saranno le principali utilizzatrici del nuovo impianto sportivo, atteso a Cogliate da oltre 40 anni e portato a termine con un lungo e faticoso percorso iniziato poco più di 5 anni fa. L'evento si è aperto con le esibizioni del gruppi di twirling di Cormano e di Cesano Maderno, per poi cedere la parola Paolo Nespoli che ha raccontato la sua esperienza di astronauta, puntando su concetti come coraggio, resilienza e orgoglio per il conseguimento dei risultati, ripresi anche dal sindaco Andrea Basilico per ricordare il difficile cammino realizzativo del nuovo impianto i cui cantieri sono stati avviati qualche settimana prima dell'arrivo della pandemia con tutto quel che ne è conseguito.

