inaugurata a pomigliano la nuova sede del centro famiglia iris

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 19 novembre 2025 – È stata inaugurata questa mattina la nuova sede del Centro Famiglia IRIS, servizio dell’Ambito Territoriale N25 e punto di riferimento per il sostegno a famiglie, minori e nuclei che vivono situazioni di fragilità, disagio o povertà educativa. La struttura rinnovata si trova in via Locatelli 3 a Pomigliano d’Arco. Il centro ospiterà attività educative, colloqui di ascolto, accompagnamento psicologico e interventi sociali destinati ai cittadini dei Comuni dell’Ambito. L’apertura segna un passo importante nel potenziamento delle politiche di prossimità e dei servizi alla persona per intercettare i bisogni delle famiglie. 🔗 Leggi su Primacampania.it

