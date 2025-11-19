In vendita i biglietti per la partita di Ascoli Orari prezzi e percorso stradale

Today.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attiva da stamani alle ore 10 la prevendita per Ascoli-Arezzo, in programma domenica allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno, con inizio alle ore 14.30. I residenti in provincia di Arezzo potranno acquistare il tagliando d’ingresso solo ed esclusivamente per il settore ospiti. La. 🔗 Leggi su Today.it

