In polizia servono funzionari e ispettori
"Non è possibile garantire adeguati livelli di sicurezza, nella provincia di Pavia, con l’attuale carenza di personale della polizia di Stato". Giuseppe Vingiani, segretario provinciale del Sap (Sindacato autonomo di polizia) non usa giri di parole. E chiede direttamente al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Capo della polizia Vittorio Pisani "di impegnarsi a incrementare gli organici di tutti i ruoli della polizia in questa provincia, con particolare riferimento a quello dei funzionari e degli ispettori che a volte devono svolgere molteplici incarici". Una richiesta che arriva non a caso alla vigilia dei prossimi avvicendamenti, con la speranza di un’inversione di tendenza "considerato che negli ultimi anni – sottolinea Vingiani – il personale assegnato è risultato circa la metà rispetto a quello trasferito o collocato in quiescenza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
"In polizia servono funzionari e ispettori" - "Non è possibile garantire adeguati livelli di sicurezza, nella provincia di Pavia, con l'attuale carenza di personale della polizia di Stato".
