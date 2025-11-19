In piazza Diaz a Montesilvano il flash mob contro la violenza sulle donne
Anche Montesilvano partecipa all'iniziativa nazionale della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne "I panni sporchi si lavano in pubblico" con il flash mob previsto per il 25 novembre dalle 16 in piazza Diaz. L'iniziativa è patrocinata dal Comune ed è stata ideata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
