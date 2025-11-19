In oltre 200 a colazione al Grand Hotel per Oltre la Ricerca giovedì i monumenti si illuminano di viola

Giovedì, 20 novembre, in occasione dell’11esima Giornata Mondiale del Tumore al Pancreas, i monumenti italiani si illumineranno di viola. Rimini accende i riflettori su questa patologia, illuminando di viola, colore simbolo di questa complessa patologia, l’imponente Castel Sismondo. Tanti altri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

