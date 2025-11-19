In Lombardia il 9% di giovani Neet | Non sprechiamo capitale umano

Sono sempre più soli e sempre meno: in vent’anni si sono persi oltre due milioni di giovani tra i 25 e i 34. Parte dalla demografia - e dai dati della dispersione scolastica - l’appello lanciato ieri all’università Cattolica di Milano dalla Fondazione Asilo Mariuccia insieme ad Altis Graduate School of Sustainable Management: "Prevenire il disagio e difendere le relazioni per una Lombardia zero neet”. Sotto la lente le percentuali dei ragazzi che non studiano né lavorano. Secondo Eurostat, l’Italia presenta una delle più alte incidenze di Neet in Europa, seconda solo alla Romania (19,4%), con il 15,2% dei giovani tra i 15 e i 29 anni fuori da percorsi di studio o lavoro, a fronte di una media Ue del 11%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In Lombardia il 9% di giovani “Neet“: "Non sprechiamo capitale umano"

