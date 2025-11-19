In lacrime a Le Iene Aida Yespica racconta l’abuso subito da bambina e il percorso di terapia
Nella puntata de Le Iene andata in onda il 18 novembre su Italia1, Aida Yespica, showgirl di origini venezuelane, ha condiviso un momento molto intimo della sua vita. Durante l’intervista, la modella ha raccontato come nel 2017 siano riaffiorati i ricordi di un abuso subito da piccola, un trauma che aveva cercato di dimenticare per anni. Aida, oggi 43enne, ha spiegato che l’abuso risale a quando aveva solo 7 anni e che l’autore fu suo zio. La showgirl ha ammesso che parlare di quell’esperienza le provoca ancora oggi un grande dolore. L’infanzia segnata dal trauma. “La mia infanzia me la ricordo a malapena. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
