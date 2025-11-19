In Italia Yamal avrebbe giocato da titolare a 16 anni?

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nostra struttura qualcosa non funziona, non sappiamo più riconoscere il talento. In altri sport succede. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

in italia yamal avrebbe giocato da titolare a 16 anni

© Gazzetta.it - In Italia Yamal avrebbe giocato da titolare a 16 anni?

Approfondisci con queste news

In Italia Yamal avrebbe giocato da titolare a 16 anni? - Una Nazionale di calcio inadeguata, come capita da tempo e come succedeva negli anni Cinquanta- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Yamal Avrebbe Giocato