In Italia salgono i casi di legionella | cos’è e dove vive il batterio

A Milano non ci sono nuove segnalazioni: restano ricoverate otto persone.

Legionella, casi in aumento in Italia: cos’è, gli ambienti a rischio e i sintomi - La legionellosi è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila, che prolifera soprattutto in ambienti acquatici o caldi e umidi. Da tg24.sky.it

Legionella, aumentano i casi: come si manifesta e chi è più a rischio - Come nasce e si sviluppa la patologia delle vie respiratorie causata da un particolare germe che prolifera nell’acqua e che può causare gravi infezioni all’apparato respiratorio ... Secondo quifinanza.it

Focolaio di legionella a Milano, almeno 11 casi in zona San Siro: un morto e otto ricoverati - Sospetto focolaio di legionella a San Siro: undici casi, una vittima e indagini in corso tra controlli ambientali e raccomandazioni. blitzquotidiano.it scrive