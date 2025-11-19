In finale al Tour Music Fest L’impresa dei Binary Grooves
Binary Grooves: orgoglio di Molinella in finale al Tour Music Fest 2025. A renderlo noto il sindaco Bruno Bernardi che ha incontrato i talenti Manuel Bonaventura e Mike Iacovone: "È con immenso orgoglio che annuncio alla cittadinanza il prestigioso traguardo raggiunto da Manuel Bonaventura e Mike Iacove, due giovani talenti del nostro territorio che, uniti dalla stessa passione per la musica, stanno portando il nome di Molinella sul palcoscenico europeo del Tour Music Fest 2025, il più grande contest musicale d’Europa. Manuel e Mike, in arte Binary Grooves, si sono conosciuti e scoperti artisticamente proprio qui, sul posto di lavoro: la Nortech Elettronica Srl, azienda molinellese che si conferma terreno fertile non soltanto per professionalità tecniche, ma anche per talenti creativi capaci di guardare lontano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bassista 13enne di San Benedetto in finale al Tour music fest. In palio borse studio, produzioni e contratti sponsorizzazione #ANSA Vai su X
Continua il Trapanese Tour Nel rush finale della campagna elettorale per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre, il mio percorso fa tappa ad Afragola, una comunità viva e accogliente, in occasione della proiezione di Nata per Te al Festival del Cinema, Ar - facebook.com Vai su Facebook
In finale al Tour Music Fest. L’impresa dei Binary Grooves - A renderlo noto il sindaco Bruno Bernardi che ha incontrato i talenti Manuel Bonaventura e Mike Iacovone: "È con immenso orgogl ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Tour Music Fest: il barcellonese Giuseppe Spadaro vola in finale - Il barcellonese Giuseppe Spadaro in finale al Tour Music Fest, la competizione che vantava la direzione artistica di Beppe Vessicchio. Secondo 24live.it
Giovane talento sambenedettese in finale al Tour Music Fest 2025 - Francesco Argiuolo salirà sul palco dell'Auditorium Little Tony di San Marino con un medley ispirato a Jaco Pastorius Francesco Argiuolo, 13 anni appena, sta già facendo parlare di sé nel panorama mus ... msn.com scrive