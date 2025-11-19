In finale al Tour Music Fest L’impresa dei Binary Grooves

Binary Grooves: orgoglio di Molinella in finale al Tour Music Fest 2025. A renderlo noto il sindaco Bruno Bernardi che ha incontrato i talenti Manuel Bonaventura e Mike Iacovone: "È con immenso orgoglio che annuncio alla cittadinanza il prestigioso traguardo raggiunto da Manuel Bonaventura e Mike Iacove, due giovani talenti del nostro territorio che, uniti dalla stessa passione per la musica, stanno portando il nome di Molinella sul palcoscenico europeo del Tour Music Fest 2025, il più grande contest musicale d’Europa. Manuel e Mike, in arte Binary Grooves, si sono conosciuti e scoperti artisticamente proprio qui, sul posto di lavoro: la Nortech Elettronica Srl, azienda molinellese che si conferma terreno fertile non soltanto per professionalità tecniche, ma anche per talenti creativi capaci di guardare lontano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

