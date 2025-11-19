In dubbio Selemby Castelfidardo senza Fiscaletti | squalificato

Sarà non al completo in difesa il Castelfidardo che scenderà in campo domenica nel derby di Macerata. Di sicuro mister Francesco Monaco dovrà fare a meno di Andrea Fiscaletti, squalificato per una gara per recidività in ammonizione dal giudice sportivo. Sul fronte squalifiche da segnalare una giornata di stop anche per Lorenzo Ferri della Recanatese, prossimo avversario della Vigor Senigallia al Bianchelli. Una gara di stop tra gli allenatori per Emanuele Pesaresi (Ancona) e fra i dirigenti per Roberto Pierdomenico (Ancona). Tornando al Castelfidardo bisognerà valutare anche le condizioni del difensore francese Selemby, che è stato sostituito contro l’UniPomezia a inizio secondo tempo per un problema fisico (al suo posto era entrato proprio Fiscaletti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

