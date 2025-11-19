In cattedra alle medie e poi al Cesaris
Il professor Gianluigi Sommariva, 74 anni, è in pensione dal 2011. Nella sua carriera “in cattedra“ aveva lavorato prima nelle medie di Lodi e in quelle Casalpusterlengo e poi era diventato docente all’Istituto di istuzione superiore Cesaris sempre di Casalpusterlengo. Qui ha insegnato italiano e storia "sempre – come ha sempre sostenuto – con l’intento di trasmettere nozioni senza annoiare chi avevo di fronte". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
