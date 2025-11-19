Imu seconda casa c’è un modo per non pagarla? Ecco in quali casi è possibile

(Adnkronos) – Conto alla rovescia per il pagamento della seconda rata dell'Imu per il 2025. Per chi non avesse pagato in un'unica soluzione il 16 giugno scorso, la data da cerchiare in rossi è il 16 dicembre. Ma è possibile non pagarla? L'imposta municipale propria (Imu) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

IMU sulla seconda casa per vacanze o in affitto, quando scattano le agevolazioni - facebook.com Vai su Facebook

IMU sulla seconda casa, agevolazioni a scelta per i comuni: nel Prospetto delle aliquote da trasmettere al MEF per il prossimo anno entra in campo la possibilità di ridurre l'imposta per le case in affitto o ancora per quelle usate per le vacanze - IMU /… informa Vai su X

Imu seconda casa, c'è un modo per non pagarla? Ecco in quali casi è possibile - L’imposta municipale propria (Imu) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali ... adnkronos.com scrive

Imu seconda casa, sono possibili esenzioni o riduzioni: requisiti e come fare richiesta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Imu seconda casa, sono possibili esenzioni o riduzioni: requisiti e come fare richiesta ... Lo riporta tg24.sky.it

Imu agevolata per la seconda casa al mare o in montagna, ma la decisione finale spetta ai Comuni - Il Mef aggiorna le condizioni per gli sgravi sull’imposta per la seconda casa ma spetterà ai singoli comuni decidere in relazione anche all’effettivo utilizzo a cui è destinato l’immobile ... Secondo milanofinanza.it