Nel firmamento culinario della Guida Michelin Italia 2026, La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti conquista il traguardo delle tre stelle. Situato a Serralunga d'Alba, in Piemonte, nel cuore delle Langhe, il ristorante propone una cucina tra natura, memoria e innovazione, profondamente radicata nel territorio. Tra le nuove due stelle brillano due realtà molto diverse. Il ristorante Famiglia Rana, a Vallese di Oppeano (VR), guidato dallo chef Francesco Sodano, che propone un viaggio tra sapori mediterranei, suggestioni asiatiche e prodotti dell'orto. A guadagnarsi la seconda stella è anche I Tenerumi, realtà siciliana dove lo chef Davide Guidara punta su una cucina vegetale raffinata, creativa e originale, in un contesto che unisce eleganza, musica dal vivo e mixology d'autore.

© Iltempo.it - Imprese: svelate nuove Stelle Guida Michelin Italia, chef Mammoliti tristellato