Impresa tra business e ricerca evento al Centro Studi Americani di Roma

Periodicodaily.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – 'Fare impresa e ricerca negli Stati Uniti'. Questo il titolo dell'evento che si è tenuto a Roma, nella sede del Centro Studi Americani, nell'ambito della IV edizione del Festival della Cultura Americana. In un mondo in continuo cambiamento come bisogna adattarsi a livello lavorativo e sociale per affrontare le sfide del futuro? Questa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

impresa business ricerca eventoImpresa tra business e ricerca, evento al Centro Studi Americani di Roma - Questo il titolo dell'evento che si è tenuto a Roma, nella sede del Centro Studi Americani, nell'ambito della IV edizione del Festival della Cultura America ... Scrive msn.com

Imprese e AI, l'evento a Milano che collega industria e ricerca - Una giornata al Politecnico di Milano per parlare di come l'intelligenza artificiale può diventare un motore strategico per lo sviluppo tecnologico dell'Italia. Lo riporta ansa.it

Imprese e AI, a Bari l'evento che unisce industria e ricerca - Raccontare come la ricerca italiana sull'intelligenza artificiale stia generando opportunità reali per il sistema produttivo e come questa nuova tecnologia possa diventare strategica in chiave di ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Impresa Business Ricerca Evento