Impresa di Curacao | la piccola isola è qualificata ai Mondiali

Una prima volta che resterà nella storia. Curacao, isola caraibica da poco più di 150 mila abitanti, si è qualificata a Usa, Canada e Messico 2026 diventando la più piccola nazione a staccare il biglietto per i Mondiali di calcio. Un sogno divenuto realtà all’ultima giornata dei gironi dell’area Concacaf grazie a uno 0-0 contro la Giamaica valso il primo posto nel Gruppo B. Un’impresa che assume toni leggendari se si considera che Curacao ha chiuso da imbattuta le sue sei partite e con appena tre gol al passivo lasciandosi alle spalle anche Trinidad e Tobago. Tanto merito del successo va al tecnico Dick Advocaat, il generale olandese che nel 2008 portò lo Zenit San Pietroburgo a vincere la Coppa Uefa e la Supercoppa successiva contro il Manchester United di Alex Ferguson. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Impresa di Curacao: la piccola isola è qualificata ai Mondiali

Altre letture consigliate

Impresa di Curacao: la piccola isola è qualificata ai Mondiali - Fondamentale il pareggio a reti bianche con la Giamaica all’ultima giornata che è valso il primo posto nel Gruppo B in Nord e Centro America. Lo riporta lettera43.it

La piccola isola di Curacao si qualifica ai Mondiali di calcio - E' il paese più piccolo a centrare l'impresa, con la sua popolazione di appena 156. Riporta altoadige.it

Il Curaçao è la nazione più piccola a qualificarsi ai Mondiali: nessun giocatore è nato lì - Il pareggio con la Giamaica manda il Curaçao di Advocaat ai Mondiali per la prima volta nella sua storia: ha solo 156 ... Segnala fanpage.it