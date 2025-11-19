Impatto ambientale delle scuole in Sicilia e a Messina | aperte le iscrizioni a Impronta futura

Messinatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per le scuole secondarie di secondo grado della regione Sicilia che desiderano misurare e ridurre il proprio impatto ambientale. “Impronta Futura. Piccoli passi, grande impatto”, promosso da Fondazione Ambienta, Gruppo Spaggiari Parma e La Fabbrica con il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

impatto ambientale scuole siciliaImpatto ambientale delle scuole in Sicilia: aperte le iscrizioni a "Impronta futura" - Il progetto che permette di misurare e ridurre la carbon footprint del proprio istituto. Come scrive palermotoday.it

impatto ambientale scuole siciliaAl via “Impronta Futura”, il nuovo percorso di sostenibilità e cittadinanza attiva per le scuole italiane - Nasce Impronta Futura, il nuovo progetto per studenti e docenti per l'educazione ambientale e la cittadinanza attiva. Si legge su rinnovabili.it

impatto ambientale scuole siciliaLe scuole bresciane “misurano” il loro impatto ambientale - Al via "Impronta Futura": il progetto gratuito che trasforma gli istituti superiori in laboratori di sostenibilità per ridurre i consumi e la CO2. quibrescia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Impatto Ambientale Scuole Sicilia