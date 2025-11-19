Impatto ambientale delle scuole di Padova e provincia | al via Impronta Futura
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per le scuole secondarie di secondo grado di Padova e provincia che desiderano misurare e ridurre il proprio impatto ambientale. “Impronta Futura. Piccoli passi, grande impatto”, promosso da Fondazione Ambienta, Gruppo Spaggiari Parma e La Fabbrica con il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
MAPEI Linea ZERO: la nuova generazione di prodotti sostenibili Innovazione, qualità e responsabilità ambientale. La linea MAPEI ZERO nasce per ridurre l’impatto sul pianeta grazie a prodotti formulati con tecnologie avanzate, basse emissioni e performan - facebook.com Vai su Facebook
Piantare #alberi per ridurre l’impatto ambientale dei nostri eventi: è il progetto #ForestAIOM, che prevede la piantumazione di boschi diffusi in tre regioni italiane. Scoprilo qui: forestaiom.gecocsr.it @fperrone62 #AIOM #sostenibilità Vai su X
Impatto ambientale delle scuole di Padova e provincia, al via il progetto "Impronta Futura" - Il progetto offre agli istituti un percorso gratuito che consente di analizzare l’impatto delle attività scolastiche quotidiane e mettere in campo soluzioni concrete in tre ambiti chiave ... Come scrive padovaoggi.it
Le scuole bresciane “misurano” il loro impatto ambientale - Al via "Impronta Futura": il progetto gratuito che trasforma gli istituti superiori in laboratori di sostenibilità per ridurre i consumi e la CO2. Scrive quibrescia.it
Università, le italiane arretrano nella classifica sulla sostenibilità. Padova resta la migliore - Il ranking Qs: trenta atenei nazionali perdono posizioni. Secondo repubblica.it