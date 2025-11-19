Imballaggi in plastica scienza e industria a confronto

(Adnkronos) – Come nasce l’informazione sulla plastica? Quanto pesa la scienza e quanto la percezione pubblica? A queste domande ha provato a rispondere il convegno 'Evidenze scientifiche e percezioni sugli imballaggi in plastica: un confronto necessario', promosso oggi dall’Osservatorio Plastica e dall’Università Roma Tre. L’incontro – ospitato dal Dipartimento di Economia Aziendale e aperto dall’intervento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Il 19 novembre a Roma, presso il Dip. di Economia Aziendale dell’Università degli Studi #RomaTre, il convegno “Evidenze scientifiche e percezioni sugli #imballaggi in #plastica: un confronto necessario” - facebook.com Vai su Facebook

Imballaggi in plastica, scienza e industria a confronto - A queste domande ha provato a rispondere il convegno 'Evidenze scientifiche e percezioni sugli imballa ... msn.com scrive

Firi: nasce l’Osservatorio sulla rigenerazione degli imballaggi industriali - L’associazione FIRI ha di recente presentato a Ecomondo 2025 l’Osservatorio permanente sulla rigenerazione degli imballaggi industriali, una nuova iniziativa nata per monitorare e promuovere lo svilup ... Lo riporta ecodallecitta.it

Giovani idee per un futuro circolare: premiante tre tesi di laurea su scienza, industria e sostenibilità - Dalla ricerca sui materiali naturali per imballaggi alimentari attivi ai passaporti digitali per la tracciabilità ambientale dei prodotti, fino al design meccanico pensato per facilitare il riciclo: s ... Come scrive msn.com